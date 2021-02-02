В первом чтении утвердили порядок разработки программы развития торговли Севастополя

Депутаты Севастополя утвердили порядок разработки программы развития торговли города. Документ в ходе заседания парламента представила вице-спикер Татьяна Лобач.

ТАТЬЯНА ЛОБАЧ, заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя: «Установление порядка разработки региональной программы развития торговли устранит пробел правового регулирования и послужит основанием для разработки указанной программы на территории города Севастополя. Учитывая, что проектом закона предусматривается привлечение широкого круга лиц в процесс разработки региональной программы торговли, предполагается максимальный учёт мнения всех сторон правоотношения, что приведёт к росту эффективности торговой деятельности, осуществляемой на территории субъекта».

Разработка данной программы, по мнению Татьяны Лобач, обеспечит возможность оказания помощи предпринимателям, которые занимаются социально-ориентированной торговлей, в частности – фермерам.

ТАТЬЯНА ЛОБАЧ, заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя: «Может быть эта программа действительно послужит некоему регулированию роста цен на территории Севастополя».

Законопроект был принят депутатами в первом чтении. Внести правки депутаты должны до 5 февраля.