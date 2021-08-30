В первом домашнем матче нового чемпионата ФК «Севастополь» разобрался с новичком

В первом домашнем матче нового чемпионата футбольный клуб «Севастополь» уверенно разобрался с командой, вернувшейся в элитный дивизион – ялтинским «Рубином». Встреча состоялась в субботу, 27 августа на главной городской арене.

Первый тайм не изобиловал опасными моментами. Гости старались зацепиться за приемлемый результат, «моряки» – ловили свои шансы в контратаках и при розыгрыше стандартных положений. Один из таких завершился взятием ворот ялтинцев на 38-й минуте – Александр Смирнов, оставшийся без опеки в чужой штрафной, в касание переправил мяч в сетку. Похожим, но чуть более эффектным выстрелом севастопольцы удвоили своё преимущество по истечении часа игры. Это Дмитрий Матвиенко поймал мяч на ногу и хлёстко пробил в дальний угол. Ещё 2 гола зрители увидели в компенсированное время. Сначала Алексей Ткач с пенальти сделал счёт разгромным. А через пару минут команда с Южного берега Крыма забила мяч престижа. 3:1 – «Севастополь» побеждает на классе. Игру нашей команды высоко оценил именитый российский футболист, легенда волгоградского «Ротора» Валерий Есипов, ныне возглавляющий ялтинский «Рубин».

ВАЛЕРИЙ ЕСИПОВ, главный тренер ФК «Рубин» (Ялта): «Севастополь» был действительно хозяином своего поля. Они задали темп, мы с ним не справились. Мы сделали для «Севастополя» много карт-бланша. Играли с большими зазорами. Мы играли неправильно. Как в обороне, так и в атаке. А «Севастополь» воспользовался нашими ошибками. Команда, нужно понимать, у них сыграна. Результат – на табло. 3:1. «Севастополь» – с победой. Думаю, неслучайно они являются законодателями моды в крымском футболе».

В следующим туре севастопольцы отправятся в Бахчисарай. Спустя долгое время там свои домашние матчи вновь проводит «Кызылташ». Именно с этой командой «моряки» и встретятся 3 сентября на бахчисарайском стадионе «Дружба».