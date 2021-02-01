В первом спарринге года ФК «Севастополь» забил три безответных мяча «Черноморцу»

Фото: fcsevastopol.ru

В первой контрольной игре года футбольный клуб «Севастополь» забил три безответных мяча своим землякам из «Черноморца». Товарищеская встреча между лидером элитного дивизиона и рвущейся туда флотской командой прошла на Северной стороне города, на стадионе «Виктория» спортивной школы олимпийского резерва №8.

Матч проходил при неблагоприятных погодных условиях: во время встречи неоднократно шёл мокрый снег, сопровождаемый сильным порывистым ветром. Именно из-за осадков разглядеть автора первого забитого мяча не представляется возможным. Сайт клуба сообщает, что это игрок, находящийся на просмотре – на 37-й минуте он оказался расторопнее всех в штрафной «Черноморца».

Футболисты «Севастополя» (они в салатовой форме) удвоили преимущество сразу после перерыва. Вторая волна атаки привела к проходу Александра Смирнова, который откатил на линию штрафной площади под удар Виталию Мироненко – тот мощно выстрелил под перекладину. А точку в матче за четверть часа до конца поставил лучший бомбардир крымского чемпионата Артур Айметдинов – он точно пробил издали в дальний нижний угол. После матча наставники «моряков» рассказали, что на данном этапе довольны и состоянием футболистов, и тем, как они проявили себя на поле.

Получив два дня отдыха, команда уже в понедельник вернулась в Новопавловку. Там игроки и тренерский штаб приступили ко второй фазе учебно-тренировочных сборов на базе «Скиф». Ближайший месяц коллектив проведёт там, готовясь к старту весенней части сезона. Также запланировано несколько товарищеских матчей.

Два футболиста нашей команды сейчас находятся на просмотре в клубах Высшей лиги Беларуси – в распоряжении наставников остались 17 человек, поэтому активное участие в упражнениях на поле принимает помощник Олега Лещинского, бывший нападающий ФК «Севастополь» Евгений Прокопенко. Год назад он перешёл с зелёного газона на тренерский мостик.

ЕВГЕНИЙ ПРОКОПЕНКО, ассистент главного тренера ФК «Севастополь»: «В первую очередь моё участие в тренировочном процессе – только по необходимости, в связи с отсутствием футболистов по той или иной причине. Или необходимости добавить лишнего игрока, в зависимости от упражнений и нагрузок.Этот год у меня был не такой активный, поэтому глядя на парней, их движение… Конечно, я с этим внутри боролся. Ведь тяга к более подвижному образу жизни у меня до сих пор имеется».