В первый день зимы в Крыму прогнозируют штормовой ветер и сильные дожди

Штормовой ветер и переходящие в снег дожди ожидаются в Крыму в первый день зимы, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Ураганный ветер повредил кровли школ и детсада в Симферополе «В Крыму ночью и утром 1 декабря ожидаются дожди, переходящие в снег, местами очень сильные осадки (более 30 мм); в горах отложение мокрого снега, гололедица; ветер северо-западный м/с, порывы 25-30 м/с, в горах 35 м/с», – говорится в сообщении.

Ранее крымские спасатели сообщили, что пять человек травмировались из-за непогоды, которая привела к падению деревьев в городах и селах полуострова. Напомним, что 29 ноября на Крым обрушились ливни и сильный ветер.