В первую летнюю смену «Артек» примет более тысячи крымских детей

В течение среды 15 июля международный детский центр «Артек» примет 1060 школьников из Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба МДЦ.

Перед приемом детей в центре провели полную санитарную обработку. Фото: Пресс-служба МДЦ «Артек»

Ребята отдохнут в центре в рамках принятой правительством РК программы оздоровления крымских детей в детских лагерях и здравницах, что отвечают требованиям Роспотребнадзора. Инициативу властей республики поддержали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и директор «Артека» Константин Федоренко. Последний рассказал, что с юными крымчанами будут заниматься педагоги, работающие в «Артеке» не менее года. И за три месяца, что центр не принимал детей, вожатые занимались в школе педагогического работника и повышали квалификацию в режиме дистанционного обучения.

В течение смены «Остров дружбы — Артек», которая продлится три недели, маленьких жителей полуострова ожидают праздник ко Дню вожатого, фестиваль песни «Когда поет Артек», акция «Бессмертный полк», фестиваль культур народов Крыма, а также День дружбы и день рождения лагеря «Кипарисный».

— Незримой спутницей ребят во время смены станет главная героиня книги смены «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен, которая в свои девять лет точно знает, как жить: не обижать слабых, помогать, кому нужно, быть доброй и веселой, радовать окружающих, — отметили в «Артеке».

Накануне открытия специалисты крымского главка МЧС подтвердили, что центр соответствует нормам и требованиям пожарной и санитарной безопасности. В «Артеке» провели дезинфекцию помещений, рекреаций и транспорта, прогулочных зон и спортплощадок, а также обработали специальным дезраствором территорию центра и все наружные поверхности.

— Средство полностью безопасно для детей и взрослых, — заверил замначальника отдела радиационной, химической, биологической защиты Главного управления МЧС России по Крыму Илья Брежнев. — Все спортивные и прогулочные площадки, детские зоны в «Артеке» обработаны.

Специалисты ведомства подтвердили готовность центра к работе и в плане пожарной безопасности.

Перед заездом детей сотрудники «Артека» провели и продолжат регулярно проводить полную внутреннюю дезинфекцию всех помещений. С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, Минздрава и Минпросвещения РФ все помещения для проживания, столовые и рекреации в центре оборудовали средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

В пресс-службе «Артека» уточнили, что лагерь полностью укомплектовали медицинскими работниками, которые регулярно проходят инструктажи и курсы повышения квалификации. Кроме этого, за международным центром закреплены определенные крымские медучреждения, что готовы при необходимости оказывать медицинскую помощь.