В пещере «Таврида» нашли кости двурогого носорога и рог антилопы

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Ученые Крымского федерального университета совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга продолжили палеонтологические исследования в пещере «Таврида». В числе новых найденных костных остатков — зубы древнего носорога стефаноринуса, которого ранее не удавалось обнаружить на территории России.

— Мы нашли зуб и ребро молодой особи древнего носорога стефаноринуса, — рассказал ведущий методист Зоологического музея КФУ Дмитрий Старцев. — Это двурогий носорог, похожий на современного африканского, около двух метров высотой и 3,5 метра в длину. Кроме костей носорога мы нашли рог крупной антилопы. Возможно, это вид, который мы ранее в пещере не находили. Есть также кости быков, фаланга саблезубого тигра гомотерия.

Сейчас ученые продолжают уточнять видовую принадлежность найденных костей. Больше всего их обнаружено в пещерном логове хищников, а сейчас исследователи работают в ходах на пути древних хищников к нему. Ученые послойно снимают глинозем, промывают его на специальных ситах, на которых остается лишь песок, гравий и косточки. Помимо крупных находок для палеонтологии и палеоэкологии огромное значение имеют найденные кости мелких позвоночных.

— Для палеоэкологии очень важно, какие животные жили на территории вокруг пещеры, какие условия окружающей среды были в то время, — говорит старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов. — И грызуны как индикаторы помогут нам достаточно точно показать возраст отложений. Сейчас мы говорим о возрасте 1,5 — 1,8 миллиона лет, а изучение костных остатков поможет уточнить эти данные.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Птицы, рептилии и другие группы животных также указывают на определенные природные условия, которые были на полуострове в доисторический период. Например, один вид указывает на высокую влажность, а другой — на присутствовавшую растительность. Так, найденные кости белок говорят о том, что когда-то здесь был лес.

— Нам очень повезло, что пещера «Таврида» включает костные остатки всех групп позвоночных, — подчеркивает Гимранов. — В других пещерах такой широкий спектр позвоночных не встречается.

После завершения исследований грунта в районе магистрального хода пещеры «Таврида» можно будет приступить к обустройству входа в будущий научно-рекреационный комплекс, после чего облик некоторых частей подземного пространства пещеры значительно изменится.

Напомним, общая протяженность открытых лабиринтов «Тавриды» достигает 1800 метров. И сейчас ученые проводят 3D-сканирование ходов, чтобы задокументировать их первоначальную геометрию.