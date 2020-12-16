В пещеру «Таврида» в Крыму привезли первые фигуры ископаемых животных

В Крым доставили первую партию из девяти фигур древних животных, остатки которых были найдены в пещере «Таврида». Среди них – бизон с телёнком, семья лошадей из трёх особей, саблезубый тигрёнок, пещерная гиена и две антилопы. Об этом сообщила пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского, ссылаясь на ведущего методиста Зоологического музея университета Дмитрия Старцева.

Учёные КФУ назвали новых обитателей пещеры Таврида Фигуры выполнены из пенопласта и покрыты прочной антивандальной защитой.

«Фигуры представляют собой реконструкцию животных, ископаемые остатки которых часто встречаются среди находок в пещере «Таврида». Мы хотим показать наиболее известных и интересных из них. Например, древние лошади, по-научному лошади Стенона, отличались от современных более коренастым телосложением. У нас в пещере найдено две формы стеноновой лошади: крупная и мелкая. Мы сделали реконструкцию крупной лошади», – рассказал Старцев.