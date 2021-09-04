В Петербургском океанариуме родились четыре малыша выдры

И просто хорошие новости в субботу! В океанариуме Санкт-Петербурга появились новые юные жители – у пары азиатских выдр Тихона и Фифы родились четыре малыша. Месяц они боялись показываться из своей норы, но как только грянула осень, детки не выдержали и решили порезвиться в вольере.

«После того, когда они [детеныши выдры] подросли, буквально где-то недели полторы назад, мы проводили чипирование. На каждое животное заводится свой индивидуальный ветеринарный паспорт, где вписывается, соответственно, когда они родились. Потом будет вписана его [выдренка] кличка, и, соответственно, присваивается им еще электронный номер».

Старший аквариумист океанариума Дмитрий пояснил, что несмотря на разницу в возрасте, новоиспеченных жителей океанариума не обижают их соседи по вольеру. По словам специалиста, в семье выдр отношения между старшими и младшими братьями и сестрами похожи на человеческие: могут шутливо подраться, немного поругаться, но всегда помогут друг другу.

ДМИТРИЙ, старший аквариумист Петербургского океанариума: «Иногда они [выдры] могут немножко поругаться, но, это как говорят — «милые что ругаются — что тешатся». Соответственно, у каждой особи выдры с другим членом семьи формируются индивидуальные взаимоотношения, существуют свои иерархические связи. К детенышам они [более старшие выдры] прекрасно относятся. Конечно, братья и сестры не будут их [детенышей выдрят] прямо пестовать, за ними бегать. Но в некоторых случаях старшие братья и сестры помогают родителям младших братиков воспитывать: они могут их [детенышей выдрят] выгуливать, с ними играться, купать и даже иногда приносить еду».

Сейчас маленькие зверьки пробуют взрослую пищу, учатся плавать и активно играют в вольере с сородичами. Посмотреть на них может любой посетитель океанариума.