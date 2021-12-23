В пятницу и субботу в Крыму ожидаются сильные осадки

В Крыму в пятницу и субботу ожидают снегопад, гололедицу и усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

«Днем и до конца суток 24 декабря, ночью и утром 25 декабря в Крыму ожидаются: мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, в порывах до 25 м/с», – уточняется в сообщении.

Напомним, что в ялтинских школах и детсадах 23 декабря объявлено внеплановым выходным днем из-за сложных погодных условий.