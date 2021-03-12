В пятницу несколько районов Симферополя будут получать воду с перебоями

В пятницу, 12 марта, в нескольких районах Симферополя с 6:00 возможны проблемы с подачей воды. Это связано с аварийно-восстановительными работами на сетях холодного водоснабжения. Об этом ГУП РК «Вода Крыма» сообщили на своей странице в Facebook.

В Крыму готовят первый иск к Украине по водной блокаде региона «Возможны перебои водоснабжения, снижение давления в микрорайонах Москольцо, Украинка, Анатра, Льдозавод, микрорайоны улиц Павленко, бульвар Ленина, на улицах Калинина, Толстого, Набережная, Ракетная, Ларионова, а также в районе Евпаторийского шоссе, на ГРЭСе, в поселках Молодежное, Давыдовка, Совхозное, в поселке городского типа Аграрное, садовых товариществах «Садовод», «Юбилейный», «Дачник», «Дзержинец», поселке Богдановка и селе Мирное (частично)», — уточнили в сообщении.

Информация о том, когда работы будут закончены не уточняется.