В пятницу возобновились автобусные перевозки из Крыма на материк

С пятницы на автобусе вновь можно будет доехать до городов материковой части России, передает пресс-служба министерства транспорта РК.

После трехлетнего перерыва в Крым возобновили авиамаршрут из Иркутска «В пятницу от автовокзалов предприятия «Крымавтотранс» стартует перевозка пассажиров по маршрутам: Ялта – Москва, Севастополь – Ставрополь, Севастополь – Астрахань, Севастополь – Волгоград. Список направлений будет увеличиваться по мере поступления заявлений на открытие рейсов от автомобильных перевозчиков», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что на 1 июля запланировано открытие маршрутов в Ростов-на-Дону, Краснодар, Мытищи, Шую и Геленджик.