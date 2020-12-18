В поезде «Симферополь-Москва» задержали гражданина с наркотиками

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении жителя Москвы, у которого нашли свертки с наркотиками в вагоне поезда «Симферополь – Москва», передает пресс-служба Керченской транспортной прокуратуры.

Украинцу дали пять лет колонии за попытку провезти в Крым наркотики «У 47-летнего подозреваемого в вагоне пассажирского поезда «Симферополь – Москва» обнаружили и изъяли два свертка с марихуаной общей массой 292,26 г. В отношении москвича возбудили уголовное дело», — уточнили в сообщении.

Пассажиру грозит лишение свободы до 10 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.