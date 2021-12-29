В пожаре на Большой Морской погиб человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

На Большой Морской горела квартира, есть погибший. Подробности сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Севастополю.Сигнал о том, что из окна на втором этаже дома, который примыкает к зданию с офисом «Единой России», идёт черный дым, поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях 29 декабря в 17:58.К месту происшествия выехали два отделения 1-й пожарно-спасательной части, автолестница 1-й пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.