В понедельник Севастополь получит партию вакцины от COVID-19

Севастополь примет первую стандартную партию вакцины от COVID-19 «Спутник V» в понедельник в количестве 42 дозы, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на первого замдиректора департамента здравоохранения Севастополя Владислава Нусинова.

Крым получил «тестовую» партию вакцины от COVID-19 «21 сентября ожидается 42 дозы на 21 человека. Всего планируется к поставке 388 доз на 194 человека до конца года», — отметил чиновник.

Вакцинирование будет проходить в больничном комплексе и в первой городской больнице поименно. Списки формируются.