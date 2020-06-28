В понедельник в Крыму ожидается жара до +32

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости Крым. В понедельник, 29 июня область повышенного атмосферного давления обеспечит в Крыму сухую, жаркую погоду, сообщает региональный гидрометцентр.
«Ночная температура воздуха составит +15…+20, на побережье до +24; дневная +27…+32, в горах прохладнее +20…+25. Ветер северо-восточный 8-13 м/с», — сообщили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18; днем +30…+32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +28…+30.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +30…+32.