В поселке Новый Свет открыта набережная после реконструкции

В поселке Новый Свет открыли набережную после реконструкции. Общая площадь благоустройства составляет около девяти тысяч квадратных метров, передают РИА Новости (Крым).

В Новом Свете приступили к реконструкции набережной На набережной заменены люки, колодцы и ливневки, застелены новой плиткой пешеходные дорожки, а также установлен бордюрный камень.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, который присутствовал на церемонии, сообщил, что в ближайшее время состоится открытие реконструированной набережной в городе Саки. Это событие может стать прорывным моментом в развитии этого курорта, полагает глава Минкурортов.