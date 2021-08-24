В поселке Орджоникидзе жителя Феодосии задавило катером

Вблизи Орджоникидзе крымчанина задавило катером во время купания в бухте Двуякорная, передает Крыминформ, ссылаясь на Крымское линейное управление МВД РФ на транспорте.

«58-летний феодосиец травмирован катером, который тянул за собой «таблетку», с которой прыгают в воду. Всё это происходило вне зоны, отведённой для отдыха, в бухте Двуякорная. От полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи», – уточнили в управлении.

На месте работают правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.