Фото: сайт предприятия «Торопова дача»

В Правительстве Севастополя думают, как использовать Торопову дачу. Вопрос, какая судьба постигнет это место отдыха, задали временно исполняющему обязанности губернатора города Михаилу Развожаеву в ходе прямого эфира на правительственном телеканале, сообщает новостной портал ForPost.

«Сейчас мы смотрим разные финансовые модели: либо «Пансионатам Севастополя» её передать и организовать место досуга для горожан, либо какую-то другую модель принять», — пояснил Михаил Развожаев.

Врио губернатора подчеркнул, что это хорошее, привлекательное с туристической точки зрения место отдыха. Оно должно «работать для горожан», однако необходимо определиться с рядом экономических и хозяйственных вопросов. Например, решить, на какие средства делать там уборку. И при этом выбрать такую модель, чтобы Торопова дача не стала слишком дорогим удовольствием для севастопольцев, уточнил глава города.