В Правительстве Севастополя обнаружили коронавирус

Фото: Алёна Назаркина

Случай заболевания коронавирусом обнаружили в Департаменте по имущественным и земельным отношениям Правительства Севастополя. Как сообщает новостной портал ForPost со ссылкой на несколько источников в исполнительной власти города, COVID-19 заболел один из заместителей директора департамента.

Один из источников сообщал изданию, что руководство ДИЗО находится дома, а рядовые сотруднику продолжают работать на месте.

Позже в пресс-службе Правительства Севастополя заявили, что «подтвердился диагноз у одного сотрудника, проводятся все необходимые мероприятия, работа департамента продолжается».

Напомним, по состоянию на утро вторника, 25 августа, в нашем городе зафиксировано ещё два случая заболевания новой инфекцией. Два человека, которым диагноз поставили ранее, скончались.