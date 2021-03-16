В Правительстве Севастополя рассказали о судьбе строящегося стадиона в Инкермане

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на своей странице в Инстаграм прокомментировал ситуацию, связанную с новой железнодорожной веткой, которая пройдёт через территорию недостроенного по Федеральной целевой программе стадиона в Инкермане.

«Стадион никто не отбирает. Он будет построен в Инкермане, возможно, на другой площадке, все затраты будут компенсированы и проект состоится. Все подробности о строительстве ж/д обхода будут сообщены и депутатам Инкермана, и жителям», – написал глава города.

Директор департамента капитального строительства Правительства Севастополя Илларион Гапицонов также прокомментировал ситуацию и напомнил, что в рамках ФЦП в Инкермане возводится футбольное поле с административным зданием, сообщает пресс-служба Правительства города.

«В рамках ФЦП у нас в Инкермане возводится футбольное поле с административным зданием. Есть волнения жителей района, что по территории домов и футбольному полю пройдёт новая ветка железной дороги. Законных оснований приостановить строительство стадиона нет. Есть акт выбора трассы, который предполагает проходку железной дороги прямо через футбольное поле и затрагивает три земельных участка без строений. На данный момент решение проектировщиками не утверждено. Проект ещё не зашёл в государственную экспертизу на проверку», – отметил Илларион Гапицонов.

Он подчеркнул, что стадион перенесут на другое место, если окончательное решение будет принято в пользу железной дороги.