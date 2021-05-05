В преддверии Дня Победы севастопольских ветеранов поздравила сенатор Екатерина Алтабаева

Никто не забыт. В преддверии Дня Победы сенатор России Екатерина Алтабаева приехала к севастопольским ветеранам, чтобы поздравить их с приближающимися праздниками и вручить памятные подарки. Встречаться с ними лично для Екатерины Борисовны давно стало одной из любимых ежегодных традиций. В этот раз к ней присоединился глава Гагаринского муниципального округа Алексей Ярусов.

Первыми гостей 4 мая встретил Александр Иванович Силантьев. В прошлом месяце ветерану исполнилось 99 лет, но военная выправка и его сила духа никуда не делись. Рядом с ним – верная спутница Берта Борисовна. Она подбадривает супруга, точно зная, как он волнуется, несмотря на все те события, что пришлось пережить за свой век.

АЛЕКСАНДР и БЕРТА СИЛАНТЬЕВЫ:

«- Нас большую группу выпускников, а я окончил военно-морское авиационно-техническое училище, направили на Дальний Восток.

— Через неделю началась война, и сразу 18-летних отправили на Дальний Восток».

Там, в Амурской флотилии, Александр Иванович служил механиком-техником по эксплуатации самолётов: отвечал за приборы, оборудование, вооружение, подготовку техники в 45-м отдельном истребительном авиаполку. День, когда страшные события войны наконец закончились, для этой семьи – один из самых значимых и ценных праздников в году, который неизменно дарит море эмоций.

АЛЕКСАНДР и БЕРТА СИЛАНТЬЕВЫ: «Чувство радости, благополучия, радости за то, что чистое и светлое небо, спокойное море, спокойная жизнь в нашем городе и во всей стране. Необыкновенно рады, когда бываем на параде, а мы бываем каждый раз почти».

Ещё один постоянный гость парада на 9 мая – Пётр Александрович Сленин. В должности наводчика пулемётного расчёта мужчина прошёл Курскую дугу, воевал на Западном фронте. В 1944 году участвовал в прорыве блокады Ленинграда. За это время был дважды ранен.

ПЁТР СЛЕНИН: «Оттуда направили меня в Нижний Тагил – лежал полгода. А после выздоровления стал танкистом – командиром Т-34. И война с Японией. В Манчжурию наш 32-й гвардейский танковый полк был наплавлен. Половину боеприпасов израсходовали, японцы капитулировали».

Пётр Александрович был награждён медалями «За боевые заслуги» и «Победы над Японией».

Одна из самых невероятных из оставшихся в живых ветеранов – Елизавета Ивановна Рожкова. В этом году женщина отметит 103-й День рождения. Однако её жизненной энергии и дружелюбию позавидует любой. Есть у Елизаветы Ивановны и любимые хобби: гулять, плавать в море и разучивать стихи.

Сложно поверить, что совсем юной эта женщина прошла Великую Отечественную: Украину, Молдавию, Польшу. Победу встретила в Германии. А после окончания войны, оказалась в Севастополе, где 25 лет трудилась над восстановлением города.

Поздравления в этот день получили не только участники боевых действий, но и труженики тыла. 4 мая Екатерина Алтабаева и Алексей Ярусов посетили супругов Серафиму Платоновну и Валентина Дмитриевича Юрьевских. Они родились в одной деревне в Вологодской области. Вместе выросли, сидели за одной партой в школе. День, когда началась война, они помнят до сих пор.

СЕРАФИМА и ВАЛЕНТИН ЮРЬЕВЫ: «Это 5-й класс закончили. Идём с подружкой, а она говорит: «Слушай, Сима, а чего так народу много?». Я говорю: «Побежали, что это случилось? Наверное, какая-то беда». Побежали, а там радиорупор: «Война началась. Германия вероломно напала на Советский Союз». Тут такое поднялось, такая шумиха: кто ревёт, кто поёт, кто что делает».

Из-за юного возраста, Валентин Дмитриевич и Серафима Платоновна не попали на фронт. Их деревню война обошла, не оставив больших разрушений. Но они всё равно упорно трудились и в школьные годы, и во время учёбы в педагогическом училище. Много и тяжело работали на совхозе, продовольствие с которого поступало защитникам.

Победа в Великой Отечественной оказалась возможна благодаря всем этим людям, каждый из которых внёс свой вклад в защиту любимой Родины.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Мы были у тех, кто прожил очень трудную, но счастливую жизнь. Я каждый раз встречаясь с каждым из них, переживаю особенные чувства. Потому что они такие настоящие, искренние. они сохранили в себе удивительные человеческие качества. Кроме чувства благодарности, которое переполняет всех нас, я преклоняюсь перед их стойкостью, мужеством».

Особенно восхищает, что эти люди сохранили в себе удивительное человеколюбие и доброту, несмотря на все страшные испытания, которые им пришлось пережить, отметила Екатерина Алтабаева. Именно в этом, в первую очередь, и нужно брать пример современной молодёжи.

София Драговоз, Александр Устич, «Севинформбюро»