В пригороде Севастополя обнаружили 50-килограммовую бомбу времён войны

В пригороде Севастополя обнаружена авиационная бомба времён Великой Отечественной войны. Сообщение о найденном взрывоопасном предмете поступило в оперативные службы города утром 11 марта. Боеприпас находился вблизи региональной трассы в Балаклаве. Сотрудники Главного управления МЧС России по Севастополю идентифицировали находку как немецкую авиационную бомбу весом в 50 килограммов.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ, заместитель начальника ГУ по антикризисному управлению ГУ МЧС России по Севастополю: «Бомба находилась в непосредственной близости от автомобильной дороги и представляла угрозу для проезжающего мимо транспорта. Сотрудниками специализированного отряда ГУ во взаимодействии с силами РСЧС Севастополя с привлечением сотрудников полиции, ГИБДД, Черноморского флота, Департамента общественной безопасности проведены работы по эвакуации данного взрывоопасного предмета».

С соблюдением всех необходимых правил безопасности взрывоопасный предмет погрузили в спецавтомобиль и доставили к месту уничтожения. Авиабомбу ликвидировали путём контролируемого подрыва на полигоне севастопольского чрезвычайного ведомства. Операция прошла в штатном режиме.