В продажу поступили авиабилеты на летние рейсы в Крым из 11 городов страны

Авиакомпания Smartavia начала продажу авиабилетов на прямые рейсы в Крым сразу из 11 городов, передает пресс-служба аэропорта «Симферополь».

Аэропорт «Симферополь» увеличит маршрутную сеть полетов в четыре раза «С наступлением летнего сезона 2021 года полеты в аэропорт Симферополь и обратно самолеты перевозчика начнут выполнять из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Чебоксар, Белгорода, Нижнекамска, Казани, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Уфы и московского Домодедово», — уточнили в сообщении.

Полеты авиакомпания будет осуществлять на лайнерах Boeing 737. Рейсы продлятся до конца сентября – начала октября 2021 года.