В Программе туристического кешбэка участвуют более 200 крымских отелей

В пятом этапе Программы туристического кешбэка участвуют 207 крымских средств размещения, в том числе 37 санаториев, передает пресс-служба Минкурортов РК.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), третье место в общем рейтинге пятой волны кешбэка занимает отдых в Крыму и горнолыжные туры на курорты России (с долей в продажах туркомпаний от 6% до 14%).

«Мы фиксируем растущий устойчивый спрос на участие в Программе туристического кешбэка как со стороны бизнеса, так и со стороны гостей и жителей Крыма. На сегодня число участников — средств размещения выросло в 2,6 раза в сравнении с первым этапом Программы. И количество вовлечённых в программу отелей и санаториев будет только расти. Для Крыма участие в туристическом кешбэке крайне интересно, поскольку это позволяет активизировать сезон оздоровления», — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.