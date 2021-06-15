В работе Севнаследия прокуратура обнаружила нарушение федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». Это следует из официального ответа заместителя прокурора Андрея Жугина жительнице улицы Адмирала Макарова, которая жаловалась на незаконное строительство на одном из участков на оползнеопасном склоне, рядом с домом, имеющим статус ОКН. Документ имеется в распоряжении редакции «НТС».

По мнению прокуратуры, нарушения Севнаследия выражены «в длительном бездействии по обеспечению сохранности объектов культурного наследия по улице Адмирала Макарова». 9 июня прокуратура внесла ответственному заместителю губернатора – Николаю Гордюшину – представление об устранении нарушений федерального законодательства. Напомним, новый главный архитектор назначен на должность с 1 марта 2021 года, и всего за три месяца работы попал в поле зрения надзорного ведомства. Также прокуратура поставила вопрос о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Кроме того, начальнику Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя объявлено предостережение, чтобы в будущем предупредить возможные правонарушения при совершении регистрационных действий в отношении недвижимости по улице Адмирала Макарова 16.

Местные жители борются за сохранение культурного наследия в этом районе старого Севастополя уже более 10 лет. Вкратце, собственники земельных участков, расположенных на склоне над железнодорожными путями и в непосредственной близости от ОКН, пытаются выстроить огромные коттеджи, нарушая сразу несколько норм федерального и местного законодательства.

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14 мая 2021 года собственнику земельного участка по адресу Адмирала Макарова, 16 направлено предписании о приостановке земляных и строительных работ. В ответ он подал иск в суд о признании предписания незаконным. Заседание по этому делу состоится в конце июня. Однако, по информации от местных жителей, строительство за забором продолжается, несмотря на запреты властей.