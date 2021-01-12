В районе Ялты зафиксированы подземные толчки

В Ялте минувшей ночью зафиксировано два толчка магнитудой меньше трех, передает «Интерфакс», ссылаясь на директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И.Вернадского Юрия Вольфмана.

Жителям Ялты увеличили время подачи воды на два часа «Сегодня ночью в Ялте, недалеко от Ливадии, в 23:24 мск было два толчка с разницей в три минуты. Первый толчок был сильнее: класс 8,5, магнитуда меньше трех», – уточнил Вольфман.

По его словам информация о подземных толчках предварительная. Точное местоположение сейсмической активности можно будет назвать после получения всех данных.