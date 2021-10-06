В районе Казачьей бухты таксист сорвался с обрыва

Фото: ForPost

Автомобиль одной из служб такси сорвался с обрыва в районе памятника Героям обороны Севастополя рядом с улицей Военных строителей, пишет новостной портал ForPost. Внутри был только водитель, он погиб.

В пресс-службе УМВД по Севастополю уточнили, что инцидент произошёл 5 октября в 23:50 на участке 5 км 300 м автодороги Севастополь – порт Камышовая бухта – Бухта Казачья. Водитель FordFocus вылетел с проезжей части и вместе с машиной упал с обрыва в море. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и причины смерти.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Севастополю сообщили, что информация о случившемся поступила по системе «112». На место происшествия прибыли спасатели. Они установили, что сорвавшаяся машина находится в 30 метрах от берега. На расстоянии 200 метров от берега они обнаружили пострадавшего, но его не удалось спасти, несмотря на реанимационные процедуры.

В службе такси рассказали, что погибший водитель был ответственным человеком и находился на хорошем счету у предприятия и клиентов.