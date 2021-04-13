В районе Казачьей бухты выявили 15 нарушений земельного законодательства

Незаконные торговые объекты, захламлённые придомовые территории и нелегальные подключения к ресурсным сетям. Чиновники Правительства Севастополе провели в районе Казачьей бухты рейд по соблюдению норм земельного законодательства и правил благоустройства. В состав комиссии вошли представители Департаментов городского и сельского хозяйств, а также Госстройнадзора.

За один день комиссия отработала треть территории микрорайона и выявила полтора десятка явных нарушений норм земельного законодательства. Среди них – возведение многоквартирных домов, магазинов и нестационарных торговых объектов на землях, предназначенных под индивидуальное жилое строительство. В том числе комиссия обнаружила незаконное подключение к сетям ресурсоснабжающих организаций и установку заборов вне границ земельного участка.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Мы сегодня вышли уже с нашими управлениями, которые непосредственно занимаются в рамках контроля земельного, за строительством объектов, в том числе за объектами НТО. Мы заметили очень много здесь нарушений, над которыми мы будем сейчас работать».

Если комиссия примет решение о незаконности установленных нестационарных объектов, то у собственника будет 10 дней на самостоятельный демонтаж с момента уведомления. Что касается капитальных строений, то решение о сносе передаётся на рассмотрение в Правительство Севастополя.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Соответственно каждый собственник будет индивидуально проработан и если будет решение комиссии на снос, то это будет требование с учётом 3-х месяцев привести самостоятельно. В противном случае мы приступим к демонтажу сами».

Такие рейды обещают организовывать на постоянной основе. По всем выявленным нарушениям пройдёт дополнительная проверка, а незаконные объекты будут демонтированы. Чтобы этого не случилось, чиновники напомнили жителям садовых товариществ в районе Казачьей бухты и других точках города о необходимости привести свои объекты строительства в соответствие с нормами и правилами землепользования.

Яна Ветренюк, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»