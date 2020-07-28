В районе Сапун-горы опрокинулась цистерна с топливом

Фото: sevastopol.su

На трассе в районе Сапун-горы опрокинулась цистерна бензовоза. Об этом сообщает новостной портал ForPost со ссылкой на Управлением МЧС.

В пресс-службе ведомства сообщили: в результате инцидента топливо пролилось на площадь в 5 квадратных метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

Как отмечают очевидцы, цистерна была наполовину пустой, во время торможения водитель не учёл её габариты и вес.

Спасатели смыли ГСМ и передали в компетентные органы для оформления. Пострадавших нет, сотрудники МЧС закончили работать в 11:08.

Специалисты устанавливают официальную причину происшествия.