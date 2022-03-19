В рамках учений севастопольские спасатели ликвидировали условный пожар в лесу

В рамках масштабных командно-штабных учений севастопольские спасатели ликвидировали крупный условный пожар в лесу. Отработка действий по устранению последствий чрезвычайной ситуации прошла в четверг, 17 марта в районе горы Гасфорта, о чём сообщает пресс-служба ведомства.

АЛЕКСЕЙ КУТЬМЕНЁВ, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Севастополю по гражданской обороне и защите населения: «По легенде у нас был пожар в лесном массиве. Первоначальная площадь пожара была 2 гектара, затем в связи с погодными условиями, с усилением ветра стала 25 гектаров. Также была угроза населённым пунктам – двум населённым пунктам».

На месте происшествия развернули межведомственный оперативный штаб. Силы МЧС и территориальной подсистемы РСЧС были переведены в режим «чрезвычайная ситуация». К работам привлекались и другие экстренные службы и ведомства, а также добровольческие организации.

АЛЕКСЕЙ КУТЬМЕНЁВ, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Севастополю по гражданской обороне и защите населения: «Были задействованы силы и средства от РСЧС в количестве 165 единиц личного состава, из них 56 единиц техники. От МЧС было задействовано 56 человек личного состава, 28 единиц техники».

В ходе обследования территории волонтёрами-кинологами в лесной полосе были обнаружены двое условно пострадавших. Людей своевременно вывели из задымлённой зоны и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Тушение крупного лесного пожара – это уже второй этап командно-штабных учений. Днём ранее севастопольские спасатели отрабатывали действия по устранению последствий паводка. Благодаря слаженной работе всех привлечённых сил, оба этапа манёвров были успешно пройдены.