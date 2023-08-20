В рассоле и с чесноком: как приготовить вкуснейшее сало

Лучше всего для засолки брать свиную грудинку с проростью.

Сало, вымоченное в рассоле, никогда долго не залежится в холодильнике. Предлагаем приготовить его по рецепту из кулинарного блога «Мамины рецепты». Сам процесс займет совсем немного времени, а вкусное сало затем модно предложить не только домочадцам, но и подать к приходу гостей.

Главный продукт следует выбирать с прослойками мяса, лучше всего брать грудинку. Само сало должно быть белым, а его шкурка – не твердой. Соль для рассола лучше взять грубого помола, при желании добавляются специи. Также заранее позаботьтесь о высоком контейнере для сала.

Сало в рассоле

Ингредиенты:

свиная грудинка – 1 кг;

вода – 1 литр;

соль – 150 гр;

душистый перец – 3 шт;

лавровый лист – 2 шт;

черный перец – по вкусу;

чеснок – 4-5 зубчиков.

Способ приготовления:

Грудинку тщательно помыть под проточнойводой и обсушить бумажным полотенцем. Порезать на крупные куски. Воду в кастрюле поставить на огонь, чтобы закипела.

Чеснок почистить и порезать мелкими кусочками. Половину уложить на дно контейнера, где будет мариноваться сало. На чеснок выложить сало. Если контейнер высокий, то сало моджно выкладывать в несколько слоев, перекладывая каждый чесноком.

Когда в кастрюле закипит вода, добавить в нее лавровый лист, душистый перец и черный перец горошком, соль. Выключить воду и размештвать, пока не растворится соль. Готовый рассол выдержать 5-10 минут, затем вылить его в контейнер. Если сало очень жесткое, то рассол можно выливать сразу.

При необходимости сало придавить тарелкой или другим грузом, закрыть крышкой, дать остыть и поставить в холодильник на 3-4 суток.

Если готовое сало трудно режется, его перед употреблением моЖно отправить на пару часов в морозилку, завернув в пищевую пленку. Тогда нарезать его станет куда легче.

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