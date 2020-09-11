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В Республике Крым зафиксировано 70 новых случаев заболевания коронавирусом, написал глава региона Сергей Аксенов в своих аккаунтах в соцсетях.

Из них 28 выявили при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3080 случаев новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2326 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 537 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3932 человека.

Выздоровевших за весь период – 2000 человек.