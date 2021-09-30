В результате ДТП в Коктебеле два человека травмировались

Два человека пострадали при столкновении легковых авто в Коктебеле, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Водитель сбил насмерть пешехода под Симферополем ДТП произошло с участием авто Daewoo и KIA на въезде в поселок в четверг. В результате столкновения один из автомобилем перевернулся.

«Спасатели оказали первую помощь пострадавшей девушке — водителю KIA. Всего в результате происшествия пострадало два человека. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в Феодосийскую городскую больницу», — рассказали в МЧС.