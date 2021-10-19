В результате ДТП в Крыму погибла 16-летняя девушка

В Советском районе Крыма произошло ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка, передает пресс-служба МВД по республике.

В Крыму два человека травмировались в результате «лобового» ДТП По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на 19 октября. За рулем автомобиля ВАЗ-2106 был 17-летний юноша.

«Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП 17-летний водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское упреждение. 16-летняя пассажирка, находящаяся в салоне автомобиля, погибла на месте ДТП», — говорится в сообщении.