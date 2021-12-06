В результате ДТП в Симферополе погибла 22-летняя пассажирка

На улице Киевской в Симферополе 26-летний мужчина сел за руль автомобиля Honda CR-V в состоянии алкогольного опьянения. Это привело к ДТП, в результате которого скончалась 22-летняя девушка, уроженка Тульской области. Прокуратура Крыма контролирует ход расследования, передает пресс-служба надзорного ведомства.

В Крыму 10 человек пострадали в ДТП «26-летний водитель автомобиля Honda CR-V, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался в направлении восточного обхода города и не справился с управлением. Так, водитель выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с опорой линий электропередачи», — уточнили в сообщении.

В автомобиле также находилась 17-летняя девушка. Она не пострадала.