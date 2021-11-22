В результате тройного ДТП травмировался человек

Один человек травмировался в результате ДТП с участием трех авто в Симферопольском районе, передает пресс-служба крымского МВД.

В Крыму погиб человек в лобовом ДТП Авария произошла на Московском шоссе в районе поворота на Республиканскую клиническую больницу имени Семашко.

Согласно предварительной информации, водитель авто Ford Transit при перестроении в крайнюю левую полосу допустил столкновение с грузовиком «КамАЗ», двигавшемся в попутном направлении. Затем грузовик совершил столкновение с двигающемся также в попутном направлении автомобилем Renault Duste.