В результате возгорании автомобиля на ЮБК пострадала женщина

Женщину, которая пострадала в результате возгорания микроавтобуса на ЮБК, доставили в ялтинский филиал ФМБА. Информация об этом появилась на Telegram-канал Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Мужчина поджег микроавтобус с людьми в салоне в Крыму Согласно данным ведомства, инцидент произошел в пятницу утром. 48-летний гражданин Украины, на фоне конфликта к женой, которая находилась за рулем, устроил поджог микроавтобуса Mercedes.

«В результате возгорания – двое пострадавших: мужчина погиб до приезда бригады скорой медицинской помощи, женщина в состоянии тяжелой степени доставлена в ФМБА Ялта», – уточнили в сообщении.