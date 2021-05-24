В РК запросили девять лет колонии для лидера запрещенной в РФ организации

Беглому председателю запрещенного в РФ крымско-татарского меджлиса Рефату Чубарову запросили назначить девять лет колонии. С таким запросом выступил государственный обвинитель, передает Крыминформ.

Напомним, что дело рассматривается в Верховном суде Крыма. Чубаров обвиняется в организации массовых беспорядков в Крыму.

«Прошу суд признать виновным подсудимого Чубарова в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По частям 1, 2 статьи 280.1 УК РФ на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УК РФ прекратить в связи с отсутствием состава преступления. Меру пресечения Чубарову оставить прежней – заключение под стражей», – сказала прокурор.