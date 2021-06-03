В Роскачестве назвали главные уязвимости приложений для аренды самокатов

На всех российских операторов каршеринга приходится около 85 тысяч самокатов. Рынок продолжает стремительно расти. Эксперты Роскачества назвали главные уязвимости приложений для аренды самокатов и велосипедов. Кстати, рынок аренды велосипедов развивается не так быстро.

Стоимость аренды самокатов Фото: Роскачество

В Симферополе за ночь украли шесть самокатов Большинство сервисов велопроката и кикшеринга работают по одинаковой несложной схеме: нужно сказать мобильное приложение и зарегистрироваться в нем, затем выбрать способ оплаты и тариф, найти на карте ближайшую базу и активировать ТС.

Роскачество совместно с юристами из АНО «ПравоРоботов» проанализировало сервисы на информационную безопасность. Всего было изучено 68 приложений (по 34 для iOS и Android). Безопасность приложений оценивалась по восьми критериям. Мы расскажем подробнее о трех из них.