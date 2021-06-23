В Роскачестве назвали приложения-будильники безопасные для смартфонов

Специалисты Роскачества заявили, что число пользователей, которые сталкиваются с вирусной активностью на своих Android-смартфонах, стремительно растет. Одна из потенциально небезопасных категорий – Будильники, поэтому в ведомстве рассказали, какие приложения-будильники опасны для смартфонов.

Роскачество составило список лучших детских колясок Во время исследования специалистам Центра цифровой экспертизы было проанализировано 70 Android-приложений категории «Будильники», как популярных, так и малоизвестных. iOS-приложения не рассматривались ввиду большей защищенности этой платформы.

Для функционирования будильника не нужны специфические доступы, максимум, что может потребоваться приложению – доступ к файловому хранилищу с мелодиями. Однако, 49% всех исследованных программ злоупотребляют разрешениями и менее 5% приложений совсем не запрашивают разрешений. Среди таких отличников можно отметить приложение «Часы» от Google LLC.