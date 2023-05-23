В Роскачестве рассказали, чем нельзя запивать вино

Эксперты Роскачества ответили, нужно ли запивать вино или разбавлять его другими напитками.

По словам специалистов, не нужно разбавлять дорогое коллекционное вино водой. При этом не стоит добавлять в вино лед, поскольку это ухудшит вкус напитка.

Эксперты отметили, что даже небольшое количество воды усиливает недостатки плохого вина.

В некоторых случаях в вино можно добавить пару капель воды. К примеру, когда вино ощущается очень сладким, то в него стоит добавить немного воды и пару кубиков льда, чтобы сделать напиток легче. Если вино насыщенное, то вода поможет сделать его менее крепким. Однако плотные ликерные вина водой разбавлять нельзя.

Для разбавления лучше всего подходит бутилированная вода, но не из-под крана, так как в таком случае вкус напитка испортится.

А вот выпить стакан воды после бокала вина стоит. Специалисты объяснили, что этот трюк поможет замедлить всасывание алкоголя.

Не следует запивать и смешивать вино с другими алкогольными напитками: это может усилить опьянение.

Также не нужно смешивать вино с соками и газировкой: сахар и углекислый газ усиливают всасывание алкоголя. Допустимо смешивать различные виды алкоголя с вином, но только для приготовления коктейлей.