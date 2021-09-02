В Роскачестве рассказали, что нужно знать о российском рисе

Роскачество завершило исследование риса 20-ти торговых марок, которые проверили по 443 показателям качества и безопасности.

Роскачество впервые исследовало ряженку В ходе исследования эксперты установили, что рис шести производителей не соответствует заявленному на этикетке сорту, что является нарушением прав потребителей на достоверную маркировку. Рис только одной марки, произведенный в Ростовской области, можно назвать «идеальным» — товар претендует на получение российского Знака качества. Речь идет о рисе торговой марки «Степь». В нем отсутствуют пестициды даже в следовых количествах, крупа свежая, показатель влажности и другие параметры в норме.

В целом у риса каждого из брендов процент углевода составил 85-89%, что говорит о том, что рис — настоящий, а вот страхи потребителей в части содержания пестицидов и вредителей в рисе оказались не напрасны. Так, в рисе Victoria обнаружен мертвый рисовый долгоносик. Это жук размером 2,5–3,5 мм, который попадает в культуру при несоблюдении условий хранения крупы на производстве или при ее реализации.