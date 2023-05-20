В Роскачестве рассказали, как выбрать мойву в магазине

Мойва — полезная рыба, которая содержит витамины А, В, Е, РР, легкоусвояемый белок, йод, калий, фтор. А как выбрать ее в магазине, чтобы не прогадать с покупкой?

Эксперт Роскачества Елена Харенко рассказала, что в магазине мойву можно встретить чаще всего в мороженом виде.

По словам специалиста, перед покупкой рыбы в первую очередь следует обратить внимание на ее внешний вид. Рыбная чешуя должна быть серебристо-серой, чистой, без слишком сильных механических повреждений. При этом у мойвы первого сорта допускаются проколы, срезы, срывы кожи, но их должно быть не более 10% в одной упаковке, у рыбы второго сорта — 15% в упаковке.

Эксперт отметила, что у соленой мойвы должна быть чистая поверхность, разрешено наличие пряностей и белковых веществ как на поверхности рыбы, так и в тузлуке. Нет ничего страшного, если у рыбы будет немного лопнувшее брюшко без обнажения внутренностей.

Консистенция соленой мойвы должна быть мягкой, нежной, сочной. В маркировке должно быть указано содержание жира — не менее 6,5%, содержание соли — 4–6%.

У мойвы холодного и горячего копчения должна быть чистая и невлажная поверхность. Рыба должна быть целой, и чем меньше проколов, срезов и срывов кожи, тем лучше качество продукта.

Цвет мойвы холодного и горячего копчения должен быть от светло- до темно-золотистого, а консистенция — сочной, плотной, проваренной и легко отделяться от позвоночной кости. Содержание соли в таком продукте составляет 1,5–3% и 4–8%.

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