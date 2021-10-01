В Роскачестве выявили лучшую тушенную свинину

Роскачество провело исследование тушеной свинины высшего и первого сорта 19 торговых марок. Вся продукция произведена в России. В большинстве исследованной продукции содержание белка оказалось ниже установленных нормативов. В некоторых образцах фактический состав не соответствовал заявленному в маркировке: в тушеной свинине обнаружены недопустимые ГОСТом пищевые добавки и загустители.

В Роскачестве рассказали, что нужно знать о российском рисе Так, не соответствует заявленному на маркировке составу по ГОСТ 32125 консервы шести марок — «Боекомплект», «Бурятмясопром», «Главпродукт», «Ова» (первый сорт), «О’кей» и «Семейный бюджет». В них присутствуют недопустимые компоненты: свиная щековина (обнаружены частицы слюнных желез), каррагинан, а также крахмалсодержащие и растительные компоненты (используются в качестве загустителей).

Кроме того не соответствуют требованиям ГОСТ по содержанию белка консервы «Армия России», «Атрус», «Барс», «Йошкар-Олинский мясокомбинат» и «Совок». Напомним, что после 1 января 2020 года содержание белка в консервах высшего сорта должно быть не менее 16%. Однако в консервах «Армия России», «Атрус», «Мясницкий ряд» и «Совок» всего мяса и жира от 70% до 74%, тогда как, согласно ГОСТ, должно быть не менее 59% основного продукта. Меньше всего мяса и жира — в тушеной свинине «Семейный бюджет» (30,4%), то есть, содержимое банки на 69,6% составлял бульон.