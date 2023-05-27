В Роспотребнадзоре перечислили лучшие источники фитонцидов

Фитонциды — выделяемые некоторыми растениями летучие биологически активные вещества, которые подавляют рост и развитие болезнетворных бактерий. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какие продукты считаются лучшими их источниками.

По словам специалистов, все продукты, содержащие фитонциды, имеют яркий насыщенный аромат и специфический вкус. К источникам фитонцидов относятся чеснок, лук, хрен, лимон и клюква.

Чеснок, лук, хрен и лимон также содержат витамины группы В, С, марганец, селен, медь, фосфор, цинк и другие. Эти продукты считаются антиоксидантами и придают пикантность и яркий вкус привычным блюдам, позволяют уменьшить количество соли в пище, что положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и здоровье людей с повышенным давлением и имеющих проблемы с почками.

Эксперты отметили, что использовать сок лука и чеснока для самолечения и капать его в нос при начинающемся насморке не следует. Есть риск повредить слизистую: тогда она перестанет выполнять свои защитные функции и вместо желаемого противовирусного эффекта можно получить обратный эффект — вирусы будут атаковать сильнее.

Фитонциды содержатся и в клюкве, отметили в Роспотребнадзоре. Кроме того, в ней много антиоксидантов, которые нужны для борьбы со свободными радикалами. Осенью, в сезон, их лучше есть свежими, а для хранения — замораживать. Для здорового питания также отлично подойдут компоты и морсы. Клюква подходит для салатов, из нее можно приготовить и соус к мясу.