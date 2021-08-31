В России 17 миллионов учеников сели за парты 1 сентября

1 сентября – особый день для всех. Впереди год открытий и возможностей, достижений и свершений. Рюкзак собран, цветы куплены – вперёд, за знаниями!

Накануне нового учебного года министр просвещения Сергей Кравцов провел традиционное Общероссийское родительское собрание — в прямом эфире ответил на вопросы родителей из разных регионов страны. Вопросы собирали больше месяца — на горячую линию их пришло около 6 тысяч.

Сергей Кравцов заявил, что нет никаких законодательных инициатив и решений вводить домашнее дистанционное обучение. По его словам, дистанционные занятия были вынужденной мерой, и она помогла сохранить здоровье людей во время самой острой стадии пандемии. Кравцов сообщил, что школы России готовы к приему 17 миллионов учеников. Будут учтены все меры, рекомендованные Роспотребнадзором, чтобы обеспечить здоровье учителей и школьников. С 1 сентября в российских школах начнут работать новые программы воспитания и появятся календари воспитательной работы. По словам министра, важно, чтобы школьник максимально был погружен в позитивную повестку. В школе будет формироваться среда, которая позволит развиваться школьникам: секции, кружки, экскурсии. Помогут в этом советники по воспитанию.

На 4 миллиарда рублей больше выделено в этом учебном году на горячее питание для учеников начальных классов, это объясняется тем, что первоклассников из-за демографического роста стало больше. Также в России появится реестр школьников, которым необходимо специальное питание. Об этом на Общероссийском родительском собрании рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. В Реестр будут занесены дети с аллергическими или другими заболеваниями, предполагающими специальное меню.

Введенные в школах из-за коронавируса санитарные правила будут действовать до конца учебного года, сообщили в Роспотребнадзоре. А дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и от темпов вакцинации.