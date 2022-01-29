В России побит рекорд по количеству новых заражений коронавирусом. За сутки выявили 113 122 заболевших. Это следует из статистики Оперативного штаба по борьбе с инфекцией от 29 января. Число заболевших COVID-19 растёт на протяжении более двух недель. Предыдущий суточный максимум составлял 98 040 случаев. Выздоровели 30 010 пациентов с COVID-19 – это на 1,7% больше по сравнению с 28 января.

В Севастополе за сутки зарегистрирован 351 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города 29 января. Умерли четыре человека в возрасте от 53 до 84 лет. Госпитализированы в ковидные стационары ещё 43 человека. Сейчас лечение в больницах проходят 470 пациентов, из них 387 – с подтверждённым COVID-19. Для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него в городских больницах развернуты 707 коек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе диагноз подтверждён у 56 734 человек, 1 957 умерли. В настоящий момент выздоровели 51 626.

Напомним, в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall». На утро 29 января сделали прививку от коронавируса 293 636 человек. Второй этап вакцинации прошли 280 179 жителей Севастополя.

В вузах Севастополя в течение ближайшей недели рассмотрят вопрос о переходе на дистанционный формат обучения в связи с усугубившейся эпидобстановкой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в образовательных организациях региона.

По словам заместителя директора филиала МГУ в Севастополе Дмитрия Жукова, решение относительно формата обучения будет принято после выходных – в понедельник, 31 января.

В пресс-службе Севастопольского государственного университета (СевГУ) сообщили, что этот вопрос рассмотрят по окончании каникул, 4 февраля, в пятницу.

В Крыму за сутки 469 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. От осложнений болезни скончались ещё восемь пациентов. По данным оперативного штаба, за сутки госпитализирован 91 пациент.

«Всего выявлено 132 036 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 448 человек, за весь период – 122 976», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в Крыму скончались 4 702 пациента.

Крымский федеральный университет из-за ситуации с коронавирусом переходит на дистанционный формат обучения. Он продлится с 31 января по 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.

Медицинская академия будет работать в дистантно-практическом формате, при котором обучение будет организовано дистанционно, а по необходимости студенты-медики будут привлечены к работе в системе здравоохранения Республики Крым. В пресс-службе добавили, что колледжи при ВУЗе и институт педагогического образования и менеджмента, расположенный в Армянске, продолжат работать в очном формате.

«На организации одинакового формата обучения для всех структурных подразделений и филиалов университета, независимо от эпидемиологической ситуации в каждом, настаивал Совет обучающихся КФУ. Приказ готовится», – добавили в пресс-службе.