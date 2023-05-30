В России выросли цены на ингредиенты для окрошки

Аналитики АТОЛ решили узнать, за какую сумму в небольших магазинчиках, расположенных у дома, можно приобрести ингредиенты для приготовления окрошки. Эксперты выяснили, что стоимость продуктов для приготовления любимого летнего блюда выросла.

Согласно исследованию, больше всего в рамках общей инфляции подорожали огурцы и сметана. По словам экспертов, в среднем в небольших магазинах 1 кг огурцов стоит 188 рублей. Это на 5,5% дороже, чем в мае 2022 года.

Стоимость кваса и кефира выросла на 5% и 2% и составляет 86 рублей и 72 рубля за литр, отметили специалисты.

Средняя стоимость 10 штук яиц в мае 2023 года составила 84 рубля — это на 1% дороже, чем цена за десяток яиц в мае прошлого года. Аналитики АТОЛ добавили, что незначительное изменение произошло и в стоимости редиса — теперь овощ дороже на 0,6%, а также увеличилась стоимость вареной колбасы на 0,4%.

А вот картофель, наоборот, стоит дешевле. Согласно исследованию, опубликованному в издании «Газета.ру», в мае 2023 года купить 1 кг картофеля в среднем можно за 42 рубля: это на 21% меньше, чем стоимость овоща в мае 2022 года.

Окрошка — популярное летнее блюдо русской кухни, у которого есть свои секреты в рецептуре. Ранее редакция «Едим Дома» поделилась пошаговыми рекомендациями по приготовлению вкусной окрошки.