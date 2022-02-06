В России утвердили концепцию развития круизного туризма до 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Документ одобрил председатель правительства Михаил Мишустин. Планируется увеличить количество морских и речных круизов, в том числе, в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Также планируется развивать соответствующую инфраструктуру и совершенствовать меры господдержки предприятий, которые участвуют в её создании.

Кроме того, в планах создание новых экскурсионных программ с посещением особо охраняемых природных территорий и развитие круизных направлений, интересных и взрослым, и детям.

Ещё одной важной задачей станет подготовка кадров. В частности, планируется усовершенствовать образовательные программы в области круизной индустрии для студентов колледжей и вузов, а также создать площадки для их практического обучения на базе ведущих круизных компаний.

«Концепция подготовлена в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года. План мероприятий по её реализации будет разработан Ростуризмом и внесён в Правительство до 1 июля 2022 года», — заключили в пресс-службе Кабмина.