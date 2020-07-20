В Российском союзе ветеранов поддержали перенос «Бессмертного полка»

Председатель Российского союза ветеранов, член центрального штаба ОНФ Михаил Моисеев рассказал, почему было важно перенести «Бессмертный полк» на 2021 год.

Президент России Владимир Путин заявил, что шествие «Бессмертного полка» придётся перенести на 2021 год. Глава государства отметил, что в следующем году акция пройдёт «широко, мощно, по достоинству, красиво». Позже сопредседатель центрального штаба движения, артист Василий Лановой выступил за проведение акции 9 мая 2021 года.

Председатель Российского союза ветеранов, член центрального штаба ОНФ, генерал армии Михаил Моисеев в эфире НСН поддержал решение перенести проведение акции «Бессмертный полк» на 9 мая 2021 года во избежание новой вспышки коронавируса.

— Сейчас, в период пандемии, не собирать под знамёна «Бессмертного полка» людей, чтобы не завалить страну новой вспышкой коронавируса, решение правильное. К 9 мая мы продумаем все аспекты того, как почествовать тех, кто остался в живых – участников ВОВ и ветеранов. А дети, внуки, близкие и родственники – мы с гордостью пройдём с портретами на этом мероприятии. Другую дату даже называть не хочется, ведь это мероприятие – святая святых, — заявил Моисеев.